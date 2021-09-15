Сейчас Сыктывкар активно ремонтируют, реконструируют и просто приводят в порядок. Хотелось бы думать, что в ближайшем будущем мы его не узнаем (в хорошем смысле). Мы решили вспомнить, как выглядел Сыктывкар в прошлом, и узнать немного об истории градостроения. И начали с главной улицы столицы Коми - Коммунистической, до недавнего времени Трехсвятительской. Что интересно, здания постройки тех времен отлично сохранились и до сих пор.

Петербуржские корни

В погосте на Сысоле, еще не получившем статус города и свое первое официальное название Усть-Сысольск, вообще не было никаких улиц. Скорее, это было обычное сельское поселение с совершенно беспорядочной застройкой – жители ставили дома так, как им было удобно. Только в некоторых местечках было некое подобие улиц, если они шли вдоль дорог. Но и у них не было названий.





В 1780 году указом Екатерины II погост стал городом, а спустя четыре года у него появился план застройки. Члены комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы никогда не были в Усть-Сысольске и генеральный план застройки составили, используя градостроительный опыт Петербурга. Всего они спланировали 12 улиц: семь из них прямыми лучами расходились от излучины Сысолы, а пять шли параллельно реке и пересекали их под прямым углом. Город был спланирован по геометрическому принципу: была центральная улица, тогда она называлась просто линия, а затем получила название Трехсвятительская. Сердцем города должна была стать площадь.



Названия улицам и площади Усть-Сысольска придумали тоже столичные чиновники. Имена улиц были связаны с православием или географией. Так появились улицы Набережная (ныне Кирова), Северо-Загородная (Горького), Юго-Загородная (Домны Каликовой), Западно-Загородная (Первомайская). И Трехсвятительская - ныне Коммунистическая, о которой и пойдет речь.

Улица Юго-Загородная (Домны Каликовой). Фото ourreg.ru

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Сегодня Коммунистическая улица в Сыктывкаре - центральная транспортная артерия и композиционная ось застройки исторической части города. Начинается она от центрального входа в парк им. Кирова и заканчивается ж/д вокзалом.

Трехсвятительская улица со Стефановской колокольни. Дата снимка: начало XX века. Источник: открытки дома братьев Дербеневых. Фото oldsyktyvkar.ru

Фото oldsyktyvkar.ru изменено с помощью приложения Colorize Images

Современный вид. Фото oldsyktyvkar.ru

Название

Историки долгое время считали, что Трехсвятительская улица названа в честь епископов Герасима, Питирима и Ионы, продолживших просветительское дело Стефана Пермского. Но, как выяснил историк Михаил Рогачев, под тремя святителями в конце XVIII века подразумевались Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, которые почитаются православными как вселенские учителя, оставившие великое богословское наследие.

Вид на Стефановский собор с ул. Трехсвятительской. Дата снимка: 1905-1906 годы. Фото oldsyktyvkar.ru

Современный вид. Фото oldsyktyvkar.ru

На пересечении улиц Кирова и Коммунистической в Усть-Сысольске находилась торговая площадь. Это был практически центр старого города, он жил за счет этой площади. Здесь устраивали большие ярмарки, которые «кормили» купцов – не только местных, но и с верховьев Вычегды или с Северной Двины.

Первый универмаг

В конце 19 — начале 20 веков в Усть-Сысольске стали строить и специальные торговые здания. Инициатива принадлежала иногородним купцам, которым было невыгодно брать в аренду торговые помещения в частных или казенных домах. Так, в начале Трехсвятительской улицы ближе к рыночной площади появились кирпичные здания магазинов устюжских купцов Дербеневых.

Дом Дербеневых. Дата снимка: начало XX века. Источник: открытки изд. дома братьев Дербеневых. Фото oldsyktyvkar.ru

Так на улице Трехсвятительской, 2 (возле Кировского парка) появилось кирпичное здание под магазин галантерейных и мануфактурных изделий устюжского купца Охлопкова. Это был первый универмаг Усть-Сысольска. В одноэтажном симметричном здании с мезонином в центре (в нем помещалась контора) было три торговых зала, в которых расторопные приказчики предлагали вниманию покупателей галантерейные и мануфактурные товары, мебель, иконы. Двухэтажная центральная часть дома была построена в 1899-1900 годах.

Дом Дербеневых. Дата снимка: начало XX века. Фото oldsyktyvkar.ru

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Современный вид. Фото oldsyktyvkar.ru

В 1906 году магазин приобрели купцы братья Дербеневы. Тогда же по обе стороны к зданию пристроили вытянутые одноэтажные «крылья». Здесь торговали одеждой, тканями, швейными машинками, посудой и другими редкими товарами. Торговый оборот универмага до самой революции был довольно внушительным. Кстати, именно Дербеневы напечатали серию открыток с видами Усть-Сысольска, которые теперь можно встретить в книгах об истории города.

В 1918 году здание национализировали и на первом этаже разместили клуб «Звезда». В нем было два зала: в одном - кинотеатр, в другом – библиотека и читальня. Второй этаж занимал Усть-Сысольский Горком РКП(б). В 1918-1919 здесь проходили собрания и митинги, лекции и концерты большевиков.

Дом Дербеневых в начале советского периода. Дата снимка: первая половина 1920-х годов. Фото oldsyktyvkar.ru

С 1922 по 1935 год в здании располагалась городская типография, а с 1935 года – универмаг.

Дом Дербеневых 1939 год. Фото oldsyktyvkar.ru

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После реставрации в 1998 году здание было передано Национальному музею Республики Коми под экспозиции Отдела этнографии. А в 2012 году бывший универмаг был принят на государственную охрану как памятник истории.

Дом купца Оплеснина

Усть-Сысольский купец Григорий Оплеснин в 1908 году построил свой дом на краю Трехсвятительской улицы. Сегодняшний адрес - Коммунистическая, 5. Традиционно на первом этаже располагался магазин, на втором — покои хозяев.

Фото oldsyktyvkar.ru



Григорий Оплеснин был сыном мануфактурного крестьянина Даниилы Оплеснина, основателя торгового дома «Оплеснин и К». После революции - бухгалтер, заместитель уполномоченного в конторе Хлебопункта.

Фото vk.com

В 1918 году здание было национализировано, в него переехал фотоотдел Коми типографии. Долгое время здесь находился магазин «Оружие».

Фото vk.com

В 1994 году здание занесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Сейчас там находится модное кафе современной скандинавской кухни.



Современный вид. Фото @cafe.k5

На месте современного ТЦ «Звездный»

На перекрестке улиц Трехсвятительской и Спасской (Советской) на месте ТЦ «Звездный» стоял дом семьи Инкиных из Сольвычегодска, которые перебрались в эти края в 19 веке. До этого здесь располагалось поместье купца Фролова. Со временем купец перешел в мещанское сословие, а часть принадлежавших его наследникам домов пришлось продать. В 1891 году один из домов выкупил за 1500 рублей купец 2-й гильдии Николай Инкин. В доме, расположенном на углу Спасской и Трехсвятительской находились жилые комнаты, сдаваемые квартирантам, магазин с мануфактурными и галантерейными товарами. Рядом располагались надворные постройки.

Перекресток Трехсвятительской и Спасской. Фото oldsyktyvkar.ru

После кончины купца податным инспектором Усть-Сысольского и Яренского уездов и мировым судьей была составлена полная опись документов и наличных средств. Дом был застрахован в страховом обществе на 2285 рублей. Наследниками имущества стали жена и дети. После смерти купца торговлей в Усть-Сысольске занялся один из его старших сыновей Алексей. На постоянное жительство в уездный город он переехал с женой. В год рождения дочери купца Усть-Сысольск посетил Великий князь Сергей Александрович. В числе тех, кто был допущен к обслуживанию почетного гостя, был и Инкин. Он возил на своей лошади Его Высочество, за что был приглашен на пароход «Царевна», где князь пожаловал ему золотой перстень, украшенный драгоценными камнями.

Встреча великого князя на пристани Усть-Сысольска. Фото oldsyktyvkar.ru

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В 1911 году на месте усадьбы Фроловых-Инкиных был построен новый деревянный двухэтажный дом, принадлежавший купеческой жене Елене Комлиной. Прошло совсем немного времени, и дом был муниципализирован. В разные годы здесь находились клуб профсоюзов, Областной комитет комсомола, некоторые отделы Сыктывкарского горсовета. В 1990-е годы здание снесли и на его месте построили многоэтажное здание ТЦ «Звездный».

Об истории улицы Коммунистическая в советский период мы расскажем во второй части статьи.