Каракат и мотособака: Яндекс назвал самые интересные слова из диалекта Коми

Ко Дню русского языка команда Яндекса подготовила исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны.

Специалисты Яндекса попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка. Для этого использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен, изучили статьи и комментарии шести миллионов пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 миллиардов словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения.

У Республики Коми тоже нашлись свои особенные уникальные словечки, такие родные, что не верится, что их не используют по всей России. Вот их список:

КАРАКАТ — вездеход. Используется в Архангельской области, Вологодской области, Республике Коми: «Покупайте колесный каракат на шинах низкого давления».



КРАСНОГОЛОВИК — подосиновик. Используется в Архангельской области, Кировской областиМурманской области, Пермском крае, Республике Карелия, Республике Коми, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе: «Суп из красноголовиков не хуже, чем из подберезовиков».



МАЛОСЕМЕЙКА — однокомнатная квартира. Используется в Приморском крае и Респулике Коми: «Вот жили мы в малосемейке, не тужили».



МОТОСОБАКА — мотобуксировщик. Используется в Архангельской области, Республики Карелии, Республике Коми: «За окном затарахтела мотособака».



ТОРМОЗОК — еда, которую берут с собой на работу или учебу. Используется в Руспублике Коми и Тульской области: «Ешьте дома или берите с собой тормозок».

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А какие из этих слов вы регулярно используете? Может быть, вы знаете еще какие-нибудь локальные выражения? Поделитесь в комментариях!