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Журналист «Про Города» рассказывает, как перенес второй компонент «Спутника-V»

Журналист «Про Города» рассказывает, как перенес второй компонент «Спутника-V»

14 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Журналист «Про Города» рассказывает, как перенес второй компонент «Спутника-V» Фото из архива PG11.ru
Вакцинироваться сейчас довольно трудно

Мое прививание первым компонентом Спутника-V нельзя назвать комфортным - в прошлый раз вакцину пришлось ждать два часа в душном помещении. Но со второй прививкой все обстояло иначе.

Разве можно привиться с комфортом?

После первой прививки мне сообщили, что нужно явиться через 20 дней в поликлинику №3 в Сыктывкаре в любое время с 8.00 до 19.00. Вспомнив, насколько долго я ждал очереди на мобильном пункте вакцинации, я решил прийти пораньше.

Как я удивился, когда в поликлинике почти не было очередей! И это в конце рабочего дня, около пяти часов, когда наплыв желающих вакцинироваться самый большой.

В отличие от мобильного пункта, в поликлинике нужно было в одном кабинете пройти осмотр, в другом - привиться. Нужно было заполнить бланк, указать свои паспортные данные и симптомы какой-либо болезни, если они имеются.

В поликлинике №3 было очень комфортно. Периодически из кабинета выходила медсестра, которая помогала людям ориентироваться в кабинетах и подробно рассказывала о том, что нужно сделать перед процедурой. 

Как оказалось, я один пришел на вакцинацию вторым компонентом. Я быстро прошел осмотр врача и направился в кабинет прививания. Пришлось подождать около 5 минут, пока вакцина размораживалась. 

Побочные явления

После вакцинации я не почувствовал никаких болей или побочных симптомов. Спокойно пришел домой и продолжил заниматься своими делами, периодически измеряя температуру. Но градусник уверенно показывал 36,6.

На утро тоже не было никаких побочных явлений, кроме усталости. Если честно, я не понимаю из-за чего она появилась: из-за работы, недостатка сна, погоды или вакцинации. В любом случае, температуры, кашля, «приказов от Байдена» и прочих вещей, которыми пугают, я не заметил. 

Прислушивайтесь к мнению специалистов

Я вакцинировался и вам настоятельно советую. Все-таки это единственный способ хоть как-то обезопасить себя и своих близких. Не верьте «антипрививочникам» и людям, которые рассказывают о каком-то мифическом влиянии вакцины на здоровье. Вообще, мы живем в удивительное время, когда вокруг каждый второй - эксперт в инфектологии и знает больше о заразе, чем сами врачи. Не отрицаю, я сам немного побаивался делать прививку, но это все произошло из-за огромного количества информационного шума вокруг вакцины.

Прислушивайтесь к мнению специалистов, а не к комментариям в соцсетях. Если вы задумаетесь, то сами поймете, какую ересь говорят эти люди. 

Кстати, подробное интервью с инфекционистом о вакцине здесь

А легко ли сейчас получить вакцину?

Как бы то ни было, вакцинироваться сейчас до сих пор сложно. Главный редактор портала PG11.ru уже несколько недель каждый день пытается записаться на вакцинацию через Госуслуги, однако у него ничего не получается.

Вот он выбрал медорганизацию и прививочный кабинет, однако все равно сообщается, что записаться невозможно. 

На позапрошлой недели главреду все-таки удалось записаться на пятое июля, однако третьего июля ему позвонили и сообщили, что вакцина закончилась.

Какой из этого можно сделать вывод? Мобильные пункты вакцинации - наверное, единственный способ «уколоться». Правда придется подождать несколько часов. 

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