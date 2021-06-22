В связи с последними тенденциями по увеличению количества больных в России как никогда остро стоит вопрос о вакцинации населения. Однако не все спешат привиться по различным причинам, будь то теории заговора, боязнь за свое здоровье или простое невежество. Журналист портала PG11.ru пообщался с врачом инфекционистом, заведующим диагностическим отделением Республиканской инфекционной больницы Сергеем Казаковцевым и узнал ответы на самые волнующие вопросы о вакцине от коронавируса.

Почему сейчас так ухудшилась ситуация с коронавирусом?

- Наверное, если бы я или кто-то ещё из медицинского сообщества точно знали бы ответ на этот вопрос, то она бы не ухудшилась. Здесь можно только предполагать. Мы видим, что все прогнозы, которые в избытке строились с самого начала пандемии, не очень-то сбываются. Потому что на сегодняшний день мы чётко не знаем Эпидемиологичешские особенности, закономерности этого заболевания и учимся, исходя из текущей ситуации, в том числе и на собственных ошибках. - Если мы посмотрим на волнообразное течение эпидпроцесса этого заболевания, то можно предположить, что каждый очередной рост заболеваемости связан с определенными послаблениями как в социальном, так и индивидуальном плане: увидев, что заболевание пошло на спад, люди расслабляются, позволяют себе ходить без масок и многое другое. Поэтому волнообразное увеличение количества заболевших будет продолжаться до тех пор, пока как минимум половина населения не приобретет иммунитет к этой болезни искусственным или естественным путем. Под искусственным способом я понимаю вакцинацию.

Нужно ли как-то готовиться перед вакцинацией?

- Для любой вакцины есть противопоказания, абсолютные (например, беременность, детский возраст) и относительные, когда вакцинироваться можно при соблюдении определённых условий (например, при наличии аутоиммунных заболеваний). Кроме того, нужно помнить, что прививка должна быть отсрочена на 2-4 недели после перенесенного острого заболевания.

Сколько действует вакцина?

- Тоже хороший вопрос, ответа на который никто не знает. Мы должны понимать, что не только антитела отвечают за имунную защиту, но и клетки. Отрицательный результат на антитела не говорит о том, что их нет в организме. На сегодня считается, что те вакцины, которые есть на рынке, защищают около одного года.

Почему некоторые чувствуют себя плохо после вакцины?

- Здесь можно вспомнить опыт вакцинации от гриппа, у нас большинство населения прививается. Кто-то все равно испытывает определенный дискомфорт. Вакцина - сложный препарат, и когда в организме происходят такие тонкие процессы, это может отразиться на температуре и недомоганиях. Это нормально, скорее, так и должно быть. По себе могу сказать, что после первого «укольчика» у меня немножко болела голова и поднялась температура до 37 градусов. На вторую инъекцию я сильнее отреагировал, температура поднялась выше 38. Но на следующий день я чувствовал себя хорошо. Могу сказать, что есть смысл вакцинироваться перед выходным днем, чтобы следующий день по возможности провести дома.

Парочка глупых вопросов. Некоторые заявляют, что вакцина изменяет структуру ДНК и это может повлиять на будущий плод женщины. Почему это не так?

- Ну, от вакцины структура ДНК в любом случае никак не поменяется. Это однозначно, у нее нет такой силы. Это вопрос многосторонний, можно долго рассуждать об этом. Современные вакцины используют и классические методы, и современные биотехнологичные. Говорить о том, что вакцина меняет структуру ДНК, а потом идти в магазин и покупать продукты, где состав - это вся таблица Менделеева, наверное, глупо.

Может ли здоровый человек, который поставил себе вакцину, заразить другого человека коронавирусом от этой вакцины?

- Нет, однозначно. Вакцинация направлена на синтез антител, а не на воспроизводства вируса.

Есть ли способ проверить, подействовала ли вакцина?

- Самый доступный способ это сделать - пойти в лабораторию и провести тест на наличие антител в организме. Более того, это исследование целесообразно сделать и до вакцинации. Потому что какая-то часть людей могла уже перенести заболевание в стертой или бессимптомной форме. А если он сдаст кровь и обнаружит огромное количество антител, то ему и нет смысла вакцинироваться в этот отрезок времени.

Нужно ли носить маски тем, кто вакцинировался от коронавируса?

- Маска - неспецифическое средство защиты, элемент респираторного этикета. Потому что возможно один из уроков этой пандемии - мы научимся себя вести соответствующим образом. И маска станет постоянным аттрибутом нашей жизни. Не секрет, что многие пациенты, которые страдают заболеваниями, сопряженными с иммунодефицитом, и в доковидную эпоху ходили в масках. - Да, может быть есть неудобства, но все-таки маска - элемент защиты, если хотите - респираторного этикета. Не спорю, не стопроцентный. Но, если к примеру, контактируют один человек в маске и один без, то вероятность заболеть будет значительно отличаться от ситуации, если бы оба были в маске.



- Что касается привитых: сейчас нет ни одной вакцины, которая гарантирует стопроцентный иммунитет от заболевания. Могу сказать, что маски носить нужно. Особенно стоит осторожно быть людям в этап между вводом первого и второго компонента вакцины. Есть вероятность, что если человек заболеет в этот период, то заболевание будет протекать тяжело.

Недавно заболел глава Коми. И это несмотря на то, что он был вакцинирован. Зачем тогда нужно ставить прививку, если она полностью не защищает от болезни?

- Все вакцины, которые есть у человечества сегодня - одно из величайших достижений иммунологии, инфектологии и науки вообще. Давайте вернемся на 30-40 лет назад и вспомним о таких заболеваниях, как полиомеилит, дифтерия, корь. Они, конечно же, и сейчас встречаются и никто об этом не спорит. Но посмотрите на десятки тысяч заболевших тогда и на единичные, спорадические случаи сейчас. Это называется «взять заболевание под контроль». И единственный метод, который позволил это сделать - вакцинация.



- Более того, мы сейчас можем говорить всерьез о ликвидации такой инфекционной болезни, как вирусный гепатит Б. Прививка от неё появилась в конце 90-ых, и сейчас это первая прививка, которую получает ребенок в роддоме. Мы видим, что больных с острым гепатитом Б практически нет - и это хорошо. Но посмотрите, какое время понадобилось. Поэтому для формирования коллективного иммунитета от коронавируса прошло еще слишком мало времени.



- На мой взгляд, основная роль профилактических мероприятий, а вакцинация таким и является - это защита от тяжелых последствий болезни, в том числе и летального исхода. Вакцинированный от кори может заболеть самой корью, но она будет протекать легче, чем у людей без прививки. По своему опыту скажу, что я уже 20 лет занимаюсь вопросами клещевых инфекций и пока еще не видел ни одного случая тяжелого течения клещевого вирусного энцефалита у вакцинированных пациентов.



- Важный момент: все люди индивидуальные. Той же коронавирусной инфекцией болеют по-разному и причин для этого много. Одна из них - особенности ответа иммунной системы на инфекционный агент. Эти процессы очень тонкие. Есть определенный процент людей, у которых вакцинация не завершается формированием полноценного иммунитета. Но их в популяции не более пятим процентов. Поэтому, когда на одной чаше весов - заболевание с неизвестным исходом и неизвестными отдаленными последствиями, на другой - возможность вакцинироваться и даже если заболеть, то в относительно легкой форме, то на мой взгляд здесь выбор очевиден.

Последний вопрос. Помог бы сейчас локдаун всправиться со всплеском заболевания?