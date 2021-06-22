Бесполезна ли прививка и как она действует на организм: сыктывкарский врач ответил на частые вопросы о вакцинации22 июня 2021
На фото - врач Сергей Казаковцев
Специалист считает, что локдаун помог бы в борьбе с пандемией
В связи с последними тенденциями по увеличению количества больных в России как никогда остро стоит вопрос о вакцинации населения. Однако не все спешат привиться по различным причинам, будь то теории заговора, боязнь за свое здоровье или простое невежество. Журналист портала PG11.ru пообщался с врачом инфекционистом, заведующим диагностическим отделением Республиканской инфекционной больницы Сергеем Казаковцевым и узнал ответы на самые волнующие вопросы о вакцине от коронавируса.
Почему сейчас так ухудшилась ситуация с коронавирусом?
- Наверное, если бы я или кто-то ещё из медицинского сообщества точно знали бы ответ на этот вопрос, то она бы не ухудшилась. Здесь можно только предполагать. Мы видим, что все прогнозы, которые в избытке строились с самого начала пандемии, не очень-то сбываются. Потому что на сегодняшний день мы чётко не знаем Эпидемиологичешские особенности, закономерности этого заболевания и учимся, исходя из текущей ситуации, в том числе и на собственных ошибках.
- Если мы посмотрим на волнообразное течение эпидпроцесса этого заболевания, то можно предположить, что каждый очередной рост заболеваемости связан с определенными послаблениями как в социальном, так и индивидуальном плане: увидев, что заболевание пошло на спад, люди расслабляются, позволяют себе ходить без масок и многое другое. Поэтому волнообразное увеличение количества заболевших будет продолжаться до тех пор, пока как минимум половина населения не приобретет иммунитет к этой болезни искусственным или естественным путем. Под искусственным способом я понимаю вакцинацию.
Нужно ли как-то готовиться перед вакцинацией?
- Для любой вакцины есть противопоказания, абсолютные (например, беременность, детский возраст) и относительные, когда вакцинироваться можно при соблюдении определённых условий (например, при наличии аутоиммунных заболеваний). Кроме того, нужно помнить, что прививка должна быть отсрочена на 2-4 недели после перенесенного острого заболевания.
Сколько действует вакцина?
- Тоже хороший вопрос, ответа на который никто не знает. Мы должны понимать, что не только антитела отвечают за имунную защиту, но и клетки. Отрицательный результат на антитела не говорит о том, что их нет в организме. На сегодня считается, что те вакцины, которые есть на рынке, защищают около одного года.
Почему некоторые чувствуют себя плохо после вакцины?
- Здесь можно вспомнить опыт вакцинации от гриппа, у нас большинство населения прививается. Кто-то все равно испытывает определенный дискомфорт. Вакцина - сложный препарат, и когда в организме происходят такие тонкие процессы, это может отразиться на температуре и недомоганиях. Это нормально, скорее, так и должно быть.
По себе могу сказать, что после первого «укольчика» у меня немножко болела голова и поднялась температура до 37 градусов. На вторую инъекцию я сильнее отреагировал, температура поднялась выше 38. Но на следующий день я чувствовал себя хорошо. Могу сказать, что есть смысл вакцинироваться перед выходным днем, чтобы следующий день по возможности провести дома.
Парочка глупых вопросов. Некоторые заявляют, что вакцина изменяет структуру ДНК и это может повлиять на будущий плод женщины. Почему это не так?
- Ну, от вакцины структура ДНК в любом случае никак не поменяется. Это однозначно, у нее нет такой силы. Это вопрос многосторонний, можно долго рассуждать об этом. Современные вакцины используют и классические методы, и современные биотехнологичные. Говорить о том, что вакцина меняет структуру ДНК, а потом идти в магазин и покупать продукты, где состав - это вся таблица Менделеева, наверное, глупо.
Может ли здоровый человек, который поставил себе вакцину, заразить другого человека коронавирусом от этой вакцины?
- Нет, однозначно. Вакцинация направлена на синтез антител, а не на воспроизводства вируса.
Есть ли способ проверить, подействовала ли вакцина?
- Самый доступный способ это сделать - пойти в лабораторию и провести тест на наличие антител в организме. Более того, это исследование целесообразно сделать и до вакцинации. Потому что какая-то часть людей могла уже перенести заболевание в стертой или бессимптомной форме. А если он сдаст кровь и обнаружит огромное количество антител, то ему и нет смысла вакцинироваться в этот отрезок времени.
Нужно ли носить маски тем, кто вакцинировался от коронавируса?
- Маска - неспецифическое средство защиты, элемент респираторного этикета. Потому что возможно один из уроков этой пандемии - мы научимся себя вести соответствующим образом. И маска станет постоянным аттрибутом нашей жизни. Не секрет, что многие пациенты, которые страдают заболеваниями, сопряженными с иммунодефицитом, и в доковидную эпоху ходили в масках.
- Да, может быть есть неудобства, но все-таки маска - элемент защиты, если хотите - респираторного этикета. Не спорю, не стопроцентный. Но, если к примеру, контактируют один человек в маске и один без, то вероятность заболеть будет значительно отличаться от ситуации, если бы оба были в маске.
- Что касается привитых: сейчас нет ни одной вакцины, которая гарантирует стопроцентный иммунитет от заболевания. Могу сказать, что маски носить нужно. Особенно стоит осторожно быть людям в этап между вводом первого и второго компонента вакцины. Есть вероятность, что если человек заболеет в этот период, то заболевание будет протекать тяжело.
Недавно заболел глава Коми. И это несмотря на то, что он был вакцинирован. Зачем тогда нужно ставить прививку, если она полностью не защищает от болезни?
- Все вакцины, которые есть у человечества сегодня - одно из величайших достижений иммунологии, инфектологии и науки вообще. Давайте вернемся на 30-40 лет назад и вспомним о таких заболеваниях, как полиомеилит, дифтерия, корь. Они, конечно же, и сейчас встречаются и никто об этом не спорит. Но посмотрите на десятки тысяч заболевших тогда и на единичные, спорадические случаи сейчас. Это называется «взять заболевание под контроль». И единственный метод, который позволил это сделать - вакцинация.
- Более того, мы сейчас можем говорить всерьез о ликвидации такой инфекционной болезни, как вирусный гепатит Б. Прививка от неё появилась в конце 90-ых, и сейчас это первая прививка, которую получает ребенок в роддоме. Мы видим, что больных с острым гепатитом Б практически нет - и это хорошо. Но посмотрите, какое время понадобилось. Поэтому для формирования коллективного иммунитета от коронавируса прошло еще слишком мало времени.
- На мой взгляд, основная роль профилактических мероприятий, а вакцинация таким и является - это защита от тяжелых последствий болезни, в том числе и летального исхода. Вакцинированный от кори может заболеть самой корью, но она будет протекать легче, чем у людей без прививки. По своему опыту скажу, что я уже 20 лет занимаюсь вопросами клещевых инфекций и пока еще не видел ни одного случая тяжелого течения клещевого вирусного энцефалита у вакцинированных пациентов.
- Важный момент: все люди индивидуальные. Той же коронавирусной инфекцией болеют по-разному и причин для этого много. Одна из них - особенности ответа иммунной системы на инфекционный агент. Эти процессы очень тонкие. Есть определенный процент людей, у которых вакцинация не завершается формированием полноценного иммунитета. Но их в популяции не более пятим процентов. Поэтому, когда на одной чаше весов - заболевание с неизвестным исходом и неизвестными отдаленными последствиями, на другой - возможность вакцинироваться и даже если заболеть, то в относительно легкой форме, то на мой взгляд здесь выбор очевиден.
Последний вопрос. Помог бы сейчас локдаун всправиться со всплеском заболевания?
- Он помог бы однозначно. Мы прекрасно понимаем, что разобщение - самая быстродействущая и самая эффективная тактика борьбы с коронавирусной инфекцией на коротком отрезке времени. Но невозможно это сделать на постоянной основе в современном глобальном мире. Надо говорить прямо: не все жители нашего города, страны, планеты склонны соблюдать такие требования. Это помогает решить задачи на этом коротком промежутке, выиграть время, подготовиться, развернуть койки. Но рано или поздно мы вернемся на работу и снова увеличиться рост заболеваний.
- Только формирование коллективного иммунитета через заболевание естественным путем(что нежелательно), либо искусственно через вакцинацию (что оптимально), поможет с этим заболеванием справиться.
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22 июня 2021, 11:50
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