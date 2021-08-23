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Исследование: почему в Сыктывкаре нужен пешеходный переход у ТЦ «Майский»

Исследование: почему в Сыктывкаре нужен пешеходный переход у ТЦ «Майский»

23 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Исследование: почему в Сыктывкаре нужен пешеходный переход у ТЦ «Майский» Инфографика «Городских проектов»
В час дорогу там переходят порядка 80 человек

В Сыктывкаре требуется пешеходный переход у ТЦ «Майский». К такому выводу пришли эксперты из «Городских проектов» после того, как провели исследование по этой теме. «Про Город» публикует текст самого исследования, которое предоставили редакции. 

Текст: «Городские проекты в Сыктывкаре»

Весной сыктывкарское отделение фонда «Городских проектов» провело исследование по изучению мест пешеходных потоков, там, где горожане переходят вне пешеходного перехода. В городе было выявлено около 60 «народных» переходов, где люди ежедневно рискуют своей жизнью. Один из таких переходов находится на улице Первомайская, 121 и 90/3 (ТЦ «Майский»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

  • В будни утром переходят 72 человека в час;
  • В будни вечером переходят 108 человека в час;
  • В выходной день переходят 67 человек в час.

Полученные результаты говорят о том, что улица Первомайская разделяет две точки притяжения: это ЖК «Европейский» и ТЦ «Майский», которые создают между собой большой пешеходный поток и тут необходим наземный пешеходный переход, который необходим для тысячи сыктывкарцев ежедневно.

Это исследование презентовали в администрации и написали обращение, чтобы здесь появился полноценный наземный пешеходный переход.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

В сообществе в ВК запустили опрос на тему, нужен ли возле ТЦ «Майский» пешеходный переход. Всего проголосовало 516 человек. 

  • ЗА – 443 (85,9%)
  • ПРОТИВ – 57 (11%)
  • ЗАТРУДНЯЮСЬ – 16 (3,1%)

Из 516 проголосовавших 410 пешеходов, за - 372 (90,7%); против – 38 (9,3%). 
Водителей 90, за - 71 (78,9%); против – 19 (21,1%).

Большинство проголосовало за создание пешеходного перехода. Есть миф, что водители будут против пешеходного перехода, но как показал опрос, большинство водителей высказалось за. И это неудивительно, потому что наличие безопасного пешеходного перехода делает проезд улицы комфортным для водителей, т.к. не будет неожиданностью появление пешехода.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ПЕРЕХОДА

Рядом есть другой пешеходный переход.
Да, действительно так, до ближайшего 110 и 150 метров. Администрация и ГИБДД очень часто любят ссылаться на ГОСТ Р 52766-2007 и говорить, что переход должен располагаться между собой через 200-300 метров. Однако есть свод правил, который гласит, что пешеходные коммуникации должны осуществлять кратчайшие и безопасные пешеходные связи с наименьшими затратами времени. 

Сейчас прорабатывается новый ГОСТ. В нем есть пункт, который гласит, что пешеходные переходы следует размещать на пути сформировавшихся регулярных пешеходных потоков по возможно кратчайшему пути к объекту притяжения пешеходов. Т.е. с юридической точки зрения нет никаких предпосылок запрещать располагать пешеходные переходы в такой близости. Новые ГОСТ и правила, наоборот, за создание новых пешеходных переходов.

Пешеходный переход создаст пробку.
Чтобы в городе не было пробок, надо сокращать количествово машин путем развития общественного транспорта, платной парковки, вело- и пешеинфраструктуры. В Сыктывкаре есть пример, где переходы располагаются близко друг другу - это улица Тентюковская перед пересечением с улицей Лыткина. И наличие пешеходного перехода не особо влияет на заторы. Чтобы уменьшить затор, надо поменять работу фазы светофора на перекрестке Первомайской и Пушкина.

Что важнее: чтобы автомобиль проехал на пару секунд быстрее или чтобы тысячи сыктывкарцев могли безопасно и комфортно перейти улицу?

Так как возле «Майского» мало парковок, то автомобили будут парковаться на пешеходном переходе и людей будет не видно.
Чтобы таких моментов не было, необходима установка антипарковочных столбиков, которые создадут треугольник видимости. Действительно, парковочных мест мало. Большую часть парковки занимают работники ТЦ, а для посетителей нет свободного места.

Тут нужен над или подземный пешеходный переход.
Такие переходы делают недоступную среду для маломобильных горожан. А это не только с люди с инвалидностью, но и родители с коляской, велосипедисты, пенсионеры, люди с багажом или с детьми. Принято считать, что в городе проживает около 20% такого населения. Также такие переходы портят внешний вид и очень дорого их возводить. И самое главное, что при наличии такого перехода пегеходы только чаще перебегают дорогу. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО СОЗДАВАТЬ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ?

Люди двигаются по закону сохранения энергии. Пешеходы также куда-то спешат и устают, поэтому лестница или обход в 500 метров может стать для многих большой проблемой. Пешая удобная и безопасная связь делает город дружелюбным, а на короткие передвижения создает альтернативу общественному транспорту и личному автомобилю. А также развивает город с экономической точки зрения. Иногда жители не могут дойти до магазина (социального или культурного объекта) на другой улице, потому что поблизости нет перехода. Горожане должны ходить там, где им удобно, а не там, где начертили проектировщики или чиновники.

СТАТИСТИКА* ДТП С ПЕШЕХОДАМИ В СЫКТЫВКАРЕ

Зафиксировано 118 случаев ДТП с пешеходами, переходящих дорогу вне пешеходного перехода (это 14% от ДТП с пешеходами и 5% от всех ДТП в городе). В ДТП 11 человек погибли (это 27,5% от смертельных случаев с пешеходами и 14% от всех случаев в городе).

Статистика показывает, что в Сыктывкаре есть градостроительные ошибки и не учитываются пешеходные потоки. Вместо того, чтобы сделать пешеходный переход, часто устанавливают ограждение, что никак не мешает его обойти или перепрыгнуть.

*данные за период с января 2015 по апрель 2021 года.


КАК СЧИТАЛИСЬ ПЕШЕХОДЫ?

По формуле Яна Гейла, датского архитектора и консультанта по городскому дизайну. Погрешность при таком способе подсчёта составляет 5-6%. Подсчет велся первые 15 минут каждого часа. В результате умножался на 4. Наблюдение проходило 3 часа, утром, вечером и днем.

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Благоустройство ДТП Статистика

Комментарии 1

41 минуту назад Александр
Пешеход в 15 метрах!!!
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