Где взять велосипед напрокат в Сыктывкаре: узнайте в нашей подборке

Велосипед, как вид транспорта, используется уже на протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Конструкция «транспорта» была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до Петербурга на коронацию Александра I.

Кроме того, велосипед - это не только популярный транспорт для развлечения и передвижения по городу, но и один из способов ведения здорового образа жизни. Портал PG11.ru подготовил список мест, где вы можете взять велосипед в аренду в Сыктывкаре.

Одна из самых популярных точек проката - это «Ветерок» в Кировском парке. Вы можете арендовать детские и взрослые велосипеды, роликовые коньки и самокаты. Стоимость одного часа в среднем 250 рублей. Работает центр до 21 часа ежедневно.

Велосипеды можно также взять на прокат в торговом доме Toys на Гаражной, 25 . Стоимость аренды - 250 рублей за час.

Также в Сыктывкаре работает пункт проката велосипедов «Спорт Сервис», который находится по адресу: Лесопарковая, 4/4. За один час вам нужно заплатить 250 рублей. Помимо проката, там вы можете отремонтировать велосипед.

В Эжве напрокат велосипеды дают в спортивном комплексе «Бумажник» на Мира, 23А. Работает пункт проката со среды по воскресенье с 14 до 21 часа. Цена часа проката - 150 рублей. Также здесь можно взять ролики, самокаты и скейтборды.

Важно! Везде для оформления договора проката необходим паспорт.

Знаете, где можно взять велосипед на прокат в местах, которые мы не указали? Пишите в комментариях!



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