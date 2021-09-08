Доступное жилье: в Коми есть дом из стеклянных бутылок

Доступное жилье: в Коми есть дом из стеклянных бутылок08 сентября 2021
Фото из паблика "Где? В Сыктывкаре!"
На здание ушло 3750 штук стеклотары
В селе Ижма уже много лет стоит дом. Вот только построен он почти целиком из обыкновенных стеклянных бутылок, пишет паблик "Где ? В Сыктывкаре!"
Домик, к сожалению, непригоден для жизни в суровых зимах Коми, даже при наличии печи, однако его используют как летний домик, склад и мастерская.
Известно, что дом построил местный житель Егор Артеев еще в 1983 году, когда только вернулся из армии. Всего на здание ушло 3750 бутылок.
- Лайфхак как ускорить программу переселения из ветхого жилья в Коми, - шутят по поводу постройки в Сети.
Кстати, в интеренете отмечают, что в Жешарте есть гараж, построенный по той же технологии.
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