Доступное жилье: в Коми есть дом из стеклянных бутылок

В селе Ижма уже много лет стоит дом. Вот только построен он почти целиком из обыкновенных стеклянных бутылок, пишет паблик "Где ? В Сыктывкаре!"

Домик, к сожалению, непригоден для жизни в суровых зимах Коми, даже при наличии печи, однако его используют как летний домик, склад и мастерская.

Известно, что дом построил местный житель Егор Артеев еще в 1983 году, когда только вернулся из армии. Всего на здание ушло 3750 бутылок.

- Лайфхак как ускорить программу переселения из ветхого жилья в Коми, - шутят по поводу постройки в Сети.

Кстати, в интеренете отмечают, что в Жешарте есть гараж, построенный по той же технологии.