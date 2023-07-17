В Коми мужчина зарезал ножом свою сожительницу
- 20:00 17 июля
- 16+
- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывдинском районе Коми 45-летний мужчина жестоко расправился со своей 35-летней сожительницей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, житель республики зарезал женщину насмерть.
Как выяснило ведомство, инцидент случился в селе Ыб весной 2023 года. Неженатая пара распивала спиртные напитки у себя дома. В какой-то момент возникла ссора и мужчина схватился за нож. Пьяный житель Сыктывдинского района ударил в спину свою собутыльницу. Женщина скончалась на месте от кровопотери.
Как отметили в следственном комитете Коми, неженатая пара любила часто выпивать, также они вели асоциальный образ жизни.
Уголовное дело направили в суд.
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