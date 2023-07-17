В Коми из колонии сбежал заключенный

В Коми ловили сбежавшего из колонии-поселения сыктывкарца. Он покинул место лишения свободы в Ухте. Возбуждено уголовное дело. МВД региона передало ориентировку на осужденного во все территориальные отделы внутренних дел, а все наружные экипажи и оперативные подразделения были задействованы в поисках беглеца.

Осужденный, 1977 года рождения Сергей Нефедов, сбежал из участка колонии-поселения в Ухте, где отбывал наказание за мошенничество и кражу. По данным УФСИН по Коми, он был обнаружен отсутствующим 16 июля около 16:00.