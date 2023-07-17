В Койгородском районе Коми загорелся лес

В Койгородском районе Республики Коми возле поселка Нючпас загорелся лес. Как сообщает ИАС “Лесные пожары 2.0”, возгорание обнаружили 17 июля в 14:30 с помощью лесоавиационных работ. Известно, что площадь низового пожара составила 12 гектар. Огонь все еще не потушен. Причина инцидента выясняется.

Напомним, 15 июля в Ижемском районе Коми возле деревни Ласта парашютно-пожарные команды ликвидировали лесной пожар, который возник от удара молнии. Низовой пожар составил 0,3 гектара.

По данным Минприроды республики, в Коми произошло уже 32 лесных пожара за 2023 год.