В Ижемском районе Коми случился лесной пожар
- 18:40 16 июля
- 6+
- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
В Коми случился еще один лесной пожар. Возгорание произошло из-за молнии, которая ударила во время грозы. Инцидент случился в Ижемском районе республики возле деревни Ласта .
Как известно, этот пожар стал 31-м в Коми с начала сезона.
Как сообщает система “Лесные пожары”, в Республике Коми в данный момент, 16 июля, горит лес в Ижемском районе региона вблизи деревни Ласты. Возгорание обнаружили 15 июля в 14:00 во время лесоавиационных работ. Низовой пожар на площади 0,3 гектара случилось из-за грозы. Спасатели смогли локализовать пожар.
Как сообщают Минприроды Республики Коми, на 14 июля 2023 года в регионе ликвидировали 30 лесных пожаров. Их общая площадь составила почти сто гектаров — 93,92 гектара.
...