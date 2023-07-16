В Сыктывкаре сутки искали пенсионерку, которая страдает потерей памяти

В Сыктывкаре сутки искали 71-летнюю женщину, которая страдает потерей памяти. Пенсионерка исчезла 15 июля. К поискам жительницы Республики Коми сразу же подключились волонтеры отряда “Лиза Алерт”.

Женщину нашли 16 июля. Известно, что пенсионерка жива. Информация о том, где она находилась все это время не разглашается.