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В Сыктывкаре сутки искали пенсионерку, которая страдает потерей памяти

В Сыктывкаре сутки искали пенсионерку, которая страдает потерей памятиФото "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре сутки искали 71-летнюю женщину, которая страдает потерей памяти. Пенсионерка исчезла 15 июля. К поискам жительницы Республики Коми сразу же подключились волонтеры отряда “Лиза Алерт”.

Женщину нашли 16 июля. Известно, что пенсионерка жива. Информация о том, где она находилась все это время не разглашается.

Напомним, в Коми ищут водителя, который сбил женщину на велосипеде. Авария случилась в городе Емва Княжпогостского района возле дома №1 улице Совхозная. Известно, что велосипедистка ехала в попутном направлении авто.

Пострадавшая получила множество ссадин и ран. Госпитализация ей не потребовалась. Полиция пытается установить личность водителя. Правоохранительные органы объявили виновника ДТП в розыск.

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