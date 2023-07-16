В Сыктывкаре сутки искали пенсионерку, которая страдает потерей памяти
- 19:00 16 июля
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- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре сутки искали 71-летнюю женщину, которая страдает потерей памяти. Пенсионерка исчезла 15 июля. К поискам жительницы Республики Коми сразу же подключились волонтеры отряда “Лиза Алерт”.
Женщину нашли 16 июля. Известно, что пенсионерка жива. Информация о том, где она находилась все это время не разглашается.
Напомним, в Коми ищут водителя, который сбил женщину на велосипеде. Авария случилась в городе Емва Княжпогостского района возле дома №1 улице Совхозная. Известно, что велосипедистка ехала в попутном направлении авто.
Пострадавшая получила множество ссадин и ран. Госпитализация ей не потребовалась. Полиция пытается установить личность водителя. Правоохранительные органы объявили виновника ДТП в розыск.
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