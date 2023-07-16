Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми ищут водителя сбившего велосипедиста

В Коми ищут водителя сбившего велосипедистафото ГИБДД по Коми

В Емве автоводитель наехал на велосипедиста, что привело к многочисленным травмам последнего.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 15 июля в райцентре Княжпогостского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Неизвестный водитель за рулем неустановленной автомашины передвигался по улице Совхозная. Недалеко от дома №1 автолюбитель сбил велосипедиста. За рулем двухколесного транспорта находилась женщина 1957 года рождения. Она ехала в попутном направлении.

У женщины диагностировали ссадины и раны с левой стороны тела. В частности, она получила ушибленные раны плеча, локтя, предплечья, стопы и голени. Госпитализация ей не потребовалась. 

Правоохранители объявили неустановленного водителя в розыск.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости