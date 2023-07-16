В Коми ищут водителя сбившего велосипедиста

В Емве автоводитель наехал на велосипедиста, что привело к многочисленным травмам последнего.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 15 июля в райцентре Княжпогостского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Неизвестный водитель за рулем неустановленной автомашины передвигался по улице Совхозная. Недалеко от дома №1 автолюбитель сбил велосипедиста. За рулем двухколесного транспорта находилась женщина 1957 года рождения. Она ехала в попутном направлении.