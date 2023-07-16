В Коми ищут водителя сбившего велосипедиста
- 10:00 16 июля
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- Олег Помидоров
фото ГИБДД по Коми
В Емве автоводитель наехал на велосипедиста, что привело к многочисленным травмам последнего.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 15 июля в райцентре Княжпогостского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Неизвестный водитель за рулем неустановленной автомашины передвигался по улице Совхозная. Недалеко от дома №1 автолюбитель сбил велосипедиста. За рулем двухколесного транспорта находилась женщина 1957 года рождения. Она ехала в попутном направлении.
У женщины диагностировали ссадины и раны с левой стороны тела. В частности, она получила ушибленные раны плеча, локтя, предплечья, стопы и голени. Госпитализация ей не потребовалась.
Правоохранители объявили неустановленного водителя в розыск.
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