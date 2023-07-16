В Коми два района остались без электроэнергии
- 18:00 16 июля
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- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
В Коми два района остались без электричества. В Усть-Куломском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Также, как стало известно, отключение света случилось и в Троицко-Печорском районе.
На данный момент энергетики пытаются восстановить электроснабжение в двух муниципалитетах после отключения воздушной линии. Специалисты оперативно выехали к электролиниям, чтобы найти место повреждения и восстановить питание электроэнергии.
Напомним, в поселке городского типа Краснозатонский горят автомобильные покрышки. На место происшествия оперативно выехали спасательные службы. Густой дым от пожара виден за много километров от места возгорания. Пожарные службы ликвидировали открытое горения. Причины возгорания устанавливаются.
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