В Коми два района остались без электроэнергии

В Коми два района остались без электричества. В Усть-Куломском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Также, как стало известно, отключение света случилось и в Троицко-Печорском районе.

На данный момент энергетики пытаются восстановить электроснабжение в двух муниципалитетах после отключения воздушной линии. Специалисты оперативно выехали к электролиниям, чтобы найти место повреждения и восстановить питание электроэнергии.