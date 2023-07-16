Под Сыктывкаром загорелись автомобильные покрышки
- 15:30 16 июля
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- Олег Помидоров
Фотография очевидца
Экстренные службы столицы Коми выехали на место загоревшихся покрышек в сыктывкарском поселке Краснозатонский.
Как рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций по Коми, 16 июля ранним днем в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступила информация, что на открытой территории в поселке Краснозатонский произошло возгорание автомобильных покрышек. После вызова на место сразу же направились спасатели для тушения пожара.
По фотографиям очевидцев видно, что густой темный дым от возгорания можно было заметить за много километров от очага пожара.
Спасатели сейчас уже ликвидировали открытое горение. Пострадавших людей – нет. Специалисты Госпожнадзора устанавливают причины возникновения пожара.
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