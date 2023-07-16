Под Сыктывкаром загорелись автомобильные покрышки

Экстренные службы столицы Коми выехали на место загоревшихся покрышек в сыктывкарском поселке Краснозатонский.

Как рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций по Коми, 16 июля ранним днем в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступила информация, что на открытой территории в поселке Краснозатонский произошло возгорание автомобильных покрышек. После вызова на место сразу же направились спасатели для тушения пожара.