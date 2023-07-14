В Коми спасатели искали 64-летнего рыбака
- 21:00 14 июля
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- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
В Усинске спасательные службы искали 64-летнего мужчину, который ушел на рыбалку. Об исчезновении сотрудникам “Спас-Коми” сообщила дочь пропавшего рыбака. Женщина забеспокоилась из-за того, что ее отец не вернулся домой к названному сроку.
На место рыбалки усинца выехали спасатели из службы “Спас-Коми”. 64-летний пенсионер удивился, когда узнал, что его разыскивают. Как оказалось, дочь рыбака неправильно поняла своего отца. Мужчина обещал вернуться домой 13 июля.
Напомним, в Ухте пропал 62-летний Владимир Березин. Последний раз его видели 16 июня 2023 года. С тех пор никто не знает о его местонахождении. Рост мужчины — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение. К поиску мужчину подключилась полиция.
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