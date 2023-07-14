В Коми спасатели искали 64-летнего рыбака

В Усинске спасательные службы искали 64-летнего мужчину, который ушел на рыбалку. Об исчезновении сотрудникам “Спас-Коми” сообщила дочь пропавшего рыбака. Женщина забеспокоилась из-за того, что ее отец не вернулся домой к названному сроку.

На место рыбалки усинца выехали спасатели из службы “Спас-Коми”. 64-летний пенсионер удивился, когда узнал, что его разыскивают. Как оказалось, дочь рыбака неправильно поняла своего отца. Мужчина обещал вернуться домой 13 июля.