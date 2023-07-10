В Ухте разыскивают пожилого мужчину

В Ухте разыскивают 62-летнего Владимира Березина. Ориентировки на мужчину распространяют волонтеры поискового отряда Коми "Лиза Алерт".



Как указано в сообщении в социальных сетях поискового отряда, пенсионер пропал почти месяц назад. С 16 июня никто из близких не знает о его местонахождении.



Предположительно Владимир Березин был одет в серую кофту, черные штаны, футболку и кроссовки. Приметы: рост 180см, худощавый тип фигуры, голубые глаза, седовласый. К поиску мужчины подключилась полиция города.



Волонтеры просят жителей региона, владеющих информацией, которая может быть полезна в поисках Березина, позвонить по телефонам: 8-800- 700-54-52 (звонок бесплатный на территории России) или 02.



Напомним, в Коми продолжаются поиски Елены Мелехиной из Сыктывкара. Женщина пропала первого июля, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.