В Коми за 2023 год утонули восемь человек
- 19:00 13 июля
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- Олег Помидоров
В Коми за 2023 год утонули восемь человек. О такой статистике сообщает МЧС по региону. Все погибшие купались в несанкционированных местах.
По данным ведомства, трагедии случились в Сыктывкаре, Усинске, Ижемском, Удорском, Усть-Куломском, Прилузском и Троицко-Печорском районах.
Отметим, в 2022 году в воде погибли 29 жителей Республики Коми.
Напомним, в регионе за 10 лет утонул 61 ребенок. Такую статистику приводит Минздрав коми. Каждый в республике погибает более 30 детей, большая часть из них тонет в водоемах. Отметим, что почти во всех случаях дети находились без присмотра взрослых. Частой причиной гибели на воде становится неумение плавать: ребенок не мог справиться с сильным течением или же его тело сводило судорогой от низкой температуры воды.
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