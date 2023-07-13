В Коми за 2023 год утонули восемь человек. О такой статистике сообщает МЧС по региону. Все погибшие купались в несанкционированных местах.

По данным ведомства, трагедии случились в Сыктывкаре, Усинске, Ижемском, Удорском, Усть-Куломском, Прилузском и Троицко-Печорском районах.