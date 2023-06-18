Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми за 2023 год утонул один ребёнок

В Коми за 2023 год утонул один ребёнокФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за последние 10 лет утонул 61 ребёнок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми.

Ежегодной в Республике от внешних факторов погибает более 30 детей, большая часть из них тонет в водоёмах Коми. Во всех случаях дети были без присмотра взрослых, чаще всего не могли справиться с течением. А также решающими факторами стали плохое умение плавать и низкая температура воды.  Дети не успевают сообразить, что случилось, и позвать на помощь.

В 2022 году гибель детей стала выше на 11 %. С момента вскрытия льда в 2023 году утонул 1 ребёнок.

"Родители должны учить своих детей, что купаться можно только в присутствии родителей. Обязательно нужно говорить о том, что нельзя купаться там, где это запрещено",- говорит Елена Балина, заместитель главврача Республиканской детской больницы.

...

  • 0

Популярное

Последние новости