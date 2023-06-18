В Коми за 2023 год утонул один ребёнок

В Коми за последние 10 лет утонул 61 ребёнок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми.

Ежегодной в Республике от внешних факторов погибает более 30 детей, большая часть из них тонет в водоёмах Коми. Во всех случаях дети были без присмотра взрослых, чаще всего не могли справиться с течением. А также решающими факторами стали плохое умение плавать и низкая температура воды. Дети не успевают сообразить, что случилось, и позвать на помощь.

В 2022 году гибель детей стала выше на 11 %. С момента вскрытия льда в 2023 году утонул 1 ребёнок.