Житель Коми сядет в тюрьму за почти один грамм наркотиков

19-летний житель Ухты купил почти один грамм наркотиков и получил десять месяцев лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

Как выяснилось, 19 января 2023 года 19-летний ухтинец заказал через интернет 0,9 грамм мефедрона. Молодому человеку прислали координаты “закладки”, после этого он смог забрать товар. Ухтинец хранил дурманящий порошок до задержания. Также он пытался избавиться от запрещенных веществ, выкинув их на заднее сиденье авто. Но бдительные полицейские заметили сверток.