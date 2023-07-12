Житель Коми сядет в тюрьму за почти один грамм наркотиков
- 21:30 12 июля
- 16+
- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
19-летний житель Ухты купил почти один грамм наркотиков и получил десять месяцев лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.
Как выяснилось, 19 января 2023 года 19-летний ухтинец заказал через интернет 0,9 грамм мефедрона. Молодому человеку прислали координаты “закладки”, после этого он смог забрать товар. Ухтинец хранил дурманящий порошок до задержания. Также он пытался избавиться от запрещенных веществ, выкинув их на заднее сиденье авто. Но бдительные полицейские заметили сверток.
Суд признал 19-летнего жителя Ухты виновным и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, у жителя столицы Коми мошенники обманом выпросили почти два миллиона рублей.
...