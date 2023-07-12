Сыктывкарец подарил мошенникам два миллиона рублей

Как рассказали в региональном МВД, в дежурную часть столицы Коми обратился 57-летний мужчина, который сообщил о краже у него крупной суммы денег.

Выяснилось, что мужчина искал дополнительный заработок, и ради этого он решил инвестировать часть собственных средств в одну из финансовых площадок в интернете.