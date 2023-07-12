Сыктывкарец подарил мошенникам два миллиона рублей
- 21:00 12 июля
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Как рассказали в региональном МВД, в дежурную часть столицы Коми обратился 57-летний мужчина, который сообщил о краже у него крупной суммы денег.
Выяснилось, что мужчина искал дополнительный заработок, и ради этого он решил инвестировать часть собственных средств в одну из финансовых площадок в интернете.
После регистрации на сайте с сыктывкарцем связались лжеброкеры, которые предложили внести первый платеж для старта работы на сервисе по покупке ценных бумаг.
В период с мая по июль 2023 года мужчина переводил средства на разные банковские счета, которые ему давали аферисты. По итогу мужчина перевел 1,9 миллиона рублей.
Когда сыктывкарец решил снять деньги со счета, у него это не получилось. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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