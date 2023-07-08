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В Сыктывкаре пропала женщина в коричнево-желтой рубашке и синих джинсах

В Сыктывкаре пропала женщина в коричнево-желтой рубашке и синих джинсах "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут 51-летную Елену Мелехину. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

По информации организации, женщина ушла из дома 1 июля 2023 года и не вернулась.

Приметы:

  • Рост 162 сантиметра, светлые волосы, серые глаза, нормального телосложения
  • Была в коричнево-желтой рубашке с полосками черного цвета, синих джинсах и белых кроссовках

Если вдруг у вас есть какая-либо информация о Елене, сообщите "Лиза Алерт" по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно по России ) или 02.

Напомним, что пропавшую 37-летнию жительницу столицы Коми нашли живой. Тогда женщина тоже ушла из дома и не выходила на связь, её поиски начались почти через месяц после исчезновения. Волонтеры Республики непрерывно работают и помогают искать пропавших людей.

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