В Сыктывкаре пропала женщина в коричнево-желтой рубашке и синих джинсах

В Сыктывкаре ищут 51-летную Елену Мелехину. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". По информации организации, женщина ушла из дома 1 июля 2023 года и не вернулась.

Приметы:

Рост 162 сантиметра, светлые волосы, серые глаза, нормального телосложения

Была в коричнево-желтой рубашке с полосками черного цвета, синих джинсах и белых кроссовках

Если вдруг у вас есть какая-либо информация о Елене, сообщите "Лиза Алерт" по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно по России ) или 02.