В одном из сел Коми появится скейт-парк

В селе Усть-Кулом появится скейт-парк. Об этом сообщил глава района Сергей Рубан в социальных сетях. Площадку будут устанавливать по частям.

Руководитель Усть-Куломского района написал пост о том, что в селе возведут площадку, который будет похож на скейт-парк. Также глава отметил, что в 2022 году его об этом попросили двое мальчишек.