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В одном из сел Коми появится скейт-парк

В одном из сел Коми появится скейт-паркФото "Про Город Сыктывкар"

В селе Усть-Кулом появится скейт-парк. Об этом сообщил глава района Сергей Рубан в социальных сетях. Площадку будут устанавливать по частям.

Руководитель Усть-Куломского района написал пост о том, что в селе возведут площадку, который будет похож на скейт-парк. Также глава отметил, что в 2022 году его об этом попросили двое мальчишек. 

Сергей Рубан заявил, что финансовые реалии не позволяют быстро построить площадку, но оставить детей без скейт-парка не могли. Поэтому каждый год будут выделяться посильные денежные средства для установки нескольких конструкций для активного спорта на центральной площади Усть-Кулома.

Напомним, в сыктывкарском поселке городского типа Краснозатонский может появится скейт-парк. Проект возведут в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”.

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