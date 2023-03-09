В сыктывкарском поселке появится скейт-площадка

В сыктывкарском поселке Краснозатонский возможно появится скейт-площадка. Работы по благоустройству пройдут в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”.

По словам общественника Станислава Штраллера, благоустроить эту зону предложили сами жители поселка городского типа. Работы планируются выполнить по улице Карабельная. Скейт-площадка будет первой для Сыктывкара стационарной зоной для катания на самокатах и скейтах. Также на месте построят велодорожку. На самой территории появится баскетбольная площадка. Установят сиденья и освещение. После зону озеленят кустарниками.