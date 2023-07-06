В День семьи, любви и верности в 2023 году в Коми поженятся 127 пар

В День семьи, любви и верности 8 июля в Коми поженятся 127 пар. Такую статистику предоставил Минюст региона. В ведомстве также отметили, что в Сыктывкаре 7 и 8 июля пройдет 27 торжественный церемоний бракосочетаний.

С начала лета 2023 поженились 542 пары. В министерстве выделили, что больше всего свадеб приходится на июль и август, а меньше всего — на май.