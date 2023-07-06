В День семьи, любви и верности в 2023 году в Коми поженятся 127 пар
- 19:20 6 июля
- 12+
- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
В День семьи, любви и верности 8 июля в Коми поженятся 127 пар. Такую статистику предоставил Минюст региона. В ведомстве также отметили, что в Сыктывкаре 7 и 8 июля пройдет 27 торжественный церемоний бракосочетаний.
С начала лета 2023 поженились 542 пары. В министерстве выделили, что больше всего свадеб приходится на июль и август, а меньше всего — на май.
Отметим, что в 2022 году в Сыктывкаре на День семьи, любви и верности поженились 17 пар, также в тот день не было ни одного развода. Многие по несколько месяцев стояли в очереди, чтобы узаконить свои отношения именно 8 июля.
В столице Коми 8 и 9 июля пройдет масса развлекательных мероприятий для детей и взрослых. Куда можно будет сходить — читайте в нашем материале.
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