Кинофестивали, игры и мастер-классы: как отметят День семьи, любви и верности в Сыктывкаре

В столице Коми уже начали готовиться к грядущим выходным — 8 и 9 июля, когда отмечается День семьи любви и верности. Уже на этой неделе жители Сыктывкара могут посетить массу мероприятий для детей и взрослых по всему городу. Куда сходить и что посмотреть, рассказали в городском управлении культуры.

Так, уже в пятницу, 7 июля, можно будет посетить ряд занимательных событий: