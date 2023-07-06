Кинофестивали, игры и мастер-классы: как отметят День семьи, любви и верности в Сыктывкаре
- 13:20 6 июля
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- Служба новостей
В столице Коми уже начали готовиться к грядущим выходным — 8 и 9 июля, когда отмечается День семьи любви и верности. Уже на этой неделе жители Сыктывкара могут посетить массу мероприятий для детей и взрослых по всему городу. Куда сходить и что посмотреть, рассказали в городском управлении культуры.
Так, уже в пятницу, 7 июля, можно будет посетить ряд занимательных событий:
- 11:00 — Кинофестиваоль "КиноКаникулы", ЦДК «Октябрь», улица Советская, 53
- 12:00 — Игровая программа ко Дню семьи, любви и верности, ДК «Волна», поселок Краснозатонский, Клубный переулок, 1
- 13:00 — Тематическая программа "Ромашка и счастье", "Дом развития культуры и искусства", улица Кутузова, 13
- 13:00 — 14:30 — "ПолуПроводник 2.0" - "Внешний вид экскурсовода", Центральная городская библиотека, улица Ленина, 78
- 14:00 — Конкурсная программа "Мама, папа, я – спортивная семья", Трехозерка, дом 34
- 14:00 — Акция «Я дарю тебе ромашку!», в сквере у колледжа культуры, улица Ленина, 78
- 15:00 — Скетчинг "Чебурашка"
- 15:00 — Квест-игра "Остров семейных сокровищ", библиотека, улица Тентюковская, 85
- 16:00 — игровая программа, библиотека, улица Ломоносова, 48 а
Суббота, 8 июля:
- 10:00-22:00 — Фестиваль уличного кино, Кировский парк
- 11:00-14:00 — Фестиваль выходного дня, Кировский парк
- 11:00-14:00 — программа "Олам-вылам коми муын", Кировский парк
- 11:00 — акция "Ромашковое счастье", библиотека, улица Ленина, 78
- 12:00 — межпоселковый турнир по волейболу, Трехозерка, дом 34
- 12:00-16:00 — творческие мероприятия для детей, «Городская художественная галерея "Пейзажи Севера", улица Коммунистическая, 34
- 15:00 — Ромашковый букет — программа ко Дню семьи, любви и верности, Слободская площадь
- 16:00-17:00 — мастер-класс по созданию броши из полимерной глины, "Городская художественная галерея "пейзажи Севера", улица Коммунистическая, 34
9 июля, воскресенье:
- 11:00-14:00 — Фестиваль выходного дня, Кировский парк
- 11:00-14:00 — Программа "Олам-вылам коми муын", Кировский парк
- Встреча в ретро клубе "Вечорка на Ивана Купала", ЦДК "Октябрь", улица Советская, 53
- 16:00-18:00 — Мастер-класс "Летний букет", площадь на улице Славы
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