Следственный комитет по Коми начал проверку из-за отсутствия инсулина в Сыктывкаре
- 18:45 6 июля
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- Олег Помидоров
Следственный комитет по Республике Коми начал проверку из-за отсутствия инсулина в сыктывкарской поликлинике №3. Пациенты пожаловались в СМИ на проблему.
Напомним, пациенты, которым необходим инсулин, не смогли получить препарат в поликлинике №3 города Сыктывкар. Минздрав Коми заявил, что есть некоторые проблемы с закупкой этого лекарства.
Кроме того, горожане начали жаловаться на то, что в аптеках города также отсутствует инсулин. Без этого препарата у пациентов может значительно ухудшится здоровье.
После обнародования этой проблемы в СМИ, СУ СКР по Коми начал процессуальную проверку.
“Следователи намерены установить причины сложившейся ситуации и дать установленным обстоятельствам объективную правовую оценку”, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
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