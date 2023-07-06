Следственный комитет по Коми начал проверку из-за отсутствия инсулина в Сыктывкаре

Следственный комитет по Республике Коми начал проверку из-за отсутствия инсулина в сыктывкарской поликлинике №3. Пациенты пожаловались в СМИ на проблему.

Напомним, пациенты, которым необходим инсулин, не смогли получить препарат в поликлинике №3 города Сыктывкар. Минздрав Коми заявил, что есть некоторые проблемы с закупкой этого лекарства.

Кроме того, горожане начали жаловаться на то, что в аптеках города также отсутствует инсулин. Без этого препарата у пациентов может значительно ухудшится здоровье.

После обнародования этой проблемы в СМИ, СУ СКР по Коми начал процессуальную проверку.