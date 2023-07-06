Пациенты сыктывкарской поликлиники №3 остались без инсулина
- 14:45 6 июля
- 12+
- Служба новостей
Больные, зависимые от инсулина, не смогли получить свои лекарства в сыктывкарской поликлинике №3. Когда он поступит, тоже пока не ясно. Пациентов отправили за разъяснениями ситуации в Минздрав Коми, пишет "Комиинформ".
В Минздраве проблемы с закупкой лекарств подтвердили. Официальная информация об этом появится на сайте ведомства, когда руководство примет решение. Что именно сейчас делается по данной проблеме, в министерстве не пояснили.
Тем временем жители столицы Коми сообщают, что в свободной продаже инсулина тоже нет. Тем, кто сидит на больших дозах это грозит осложнениями после пропуска приема препарата. При высоком уровне сахара у пациентов может начаться гипергликемическая кома.
Напомним также, что недавно стало известно об острой нехватке кадров в сфере медицины. Коми нуждается в специалистах самых разных сфер. При этом открытых вакансий сейчас около 300, а резюме на каждую из них лишь по одному.
...