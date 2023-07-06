Пациенты сыктывкарской поликлиники №3 остались без инсулина

Больные, зависимые от инсулина, не смогли получить свои лекарства в сыктывкарской поликлинике №3. Когда он поступит, тоже пока не ясно. Пациентов отправили за разъяснениями ситуации в Минздрав Коми, пишет "Комиинформ".

В Минздраве проблемы с закупкой лекарств подтвердили. Официальная информация об этом появится на сайте ведомства, когда руководство примет решение. Что именно сейчас делается по данной проблеме, в министерстве не пояснили.