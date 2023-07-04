В Коми сохраняется острая нехватка врачей

В Коми сохраняется высокая потребность в медработниках. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru. На сайте размещено около 300 вакансий с предложением работы, но на каждое из трех сотен объявлений приходится лишь по одному резюме.
Аналитики сообщают, что больше всего медучреждения республики нуждаются в во врачах и работниках младшего персонала. А вот профессия психолога оказалась очень востребована: на одно место претендует 30 человек.
"Кадровый дефицит сильно влияет на зарплатную политику компаний, ищущих врачей и медицинский персонал. За год местные бизнес повысил предлагаемую зарплату для медиков с 51 100 до 62 600 рублей", - отметили эксперты портала hh.ru.
Напомним, ранее региональный Минздрав публиковал на своем сайте информацию о средней заработной плате главных врачей республики.