В Коми сохраняется острая нехватка врачей

В Коми сохраняется высокая потребность в медработниках. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru. На сайте размещено около 300 вакансий с предложением работы, но на каждое из трех сотен объявлений приходится лишь по одному резюме.

Аналитики сообщают, что больше всего медучреждения республики нуждаются в во врачах и работниках младшего персонала. А вот профессия психолога оказалась очень востребована: на одно место претендует 30 человек.