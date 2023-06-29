В Сыктывкаре в 2022 году два раза выпали кислотные осадки

В Сыктывкаре в 2022 году два раза прошли опасные кислотные дожди. Такие данные опубликовал Минприроды Республики Коми. Ведомство выложило информацию наблюдений за кислотностью атмосферных осадков, которые проводили на станциях Сыктывкар и Ухта.

По данным Минприроды лишь 81-98% осадков по значению pH соответствовали уровню экологической нормы — 5,0–7,0 единиц pH.

В 23 пробах на станции Сыктывкар и в одной пробе на станции Ухта обнаружили увеличение pH осадков — наблюдалось угнетение флоры и фауны в городах

Также на станции столицы Коми зафиксировали целых два случая выпадения атмосферных осадков с уровнем pH, при которых могла погибнуть флора и фауна — 7,51–8,0 единиц pH.