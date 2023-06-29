Лесной пожар в Коми тушили 12 часов

Лесной пожар в Койгородском районе Республики Коми тушили 12 часов. По данным ИАС "Лесные пожары 2.0", 28 июня 2023 года возле села Грива обнаружили низовой пожар. Причина возгорания — молния, которая ударила во время грозы. Пожар по шкале критичности оценивают, как средний.

Для тушения огня потребовалось шесть десантных и пожарных команд. Площадь ликвидации возгорания составила 0,07 гектар. Потушить пожар удалось лишь спустя 12 часов — с 19:00 28 июня до 07:00 29 июня.