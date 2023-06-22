Пожарные ликвидирует возгорание бывшего общежития в Сыктывкаре

22 июня в Сыктывкаре загорелось заброшенное пятиэтажное здание напротив бани №4. Со слов очевидцев пожар произошел в районе 19 часов вечера.
Как рассказали порталу “Про Город Сыктывкар” в пресс-службе МЧС по Коми, 22 июня спасателям поступила информация о том, что в столице Коми загорелось неэксплуатируемое здание по адресу Октябрьский проспект, 69.
Сразу же к месту возгорания приехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Во время прибытия спасателей продолжалось горение кровли заброшенного здания.
В ликвидации пожара принимает участие подразделение сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Также специалисты выясняют, есть ли пострадавшие в результате возгорания.
Причина появления пожара сейчас устанавливается сотрудниками Госпожнадзора.