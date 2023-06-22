В Коми пьяный мужчина выбросил мебель с балкона прямо на иномарку

В Усинске мужчина сбросил с балкона мебель на иномарку соседки. Ущерб составил более 122 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Коми.

Как выяснилось, мужчина является уроженцем Омска. В тот день он был пьян. По непонятным причинам горожанин сломал стол в съемной квартире, а обломки решил выкинуть с балкона на улицу. В итоге остатки мебели приземлились на “Шкоду” соседки и повредили крышу, багажник, заднее стекло и крыло автомобиля.