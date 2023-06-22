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По факту мощного пожара на пароме в Коми начали проверку

По факту мощного пожара на пароме в Коми начали проверкуФото Западного следственного правления на транспорте СК РФ

Следователи сыктывкарского отдела на транспорте  начали предварительную проверку по факту пожара на пароме в Усинском районе.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 21 июня. На реке Печоре в районе села Усть-Уса во время работ на буксировочном катере произошел пожар, в результате чего была уничтожена рубка судна. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

В ведомстве отметили, что сейчас устанавливается сумма ущерба и обстоятельства возгорания.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего.

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