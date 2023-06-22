В Коми почти две тысячи человек обратились за медпомощью после укуса клеща

В Коми уже почти две тысячи человек обратились за медпомощью из-за укуса клещей. С 16 по 22 июня помощь медиков понадобилась 235 жителям региона, 40 из них — дети.
По данным Роспотребнадзора по республике, с начала сезона в медучреждения обратились 1882 человек из-за укусов клещей. 335 из них — дети.
Центр гигиены и эпидемиологии провел 231 исследование клещей, из них пять паразитов были заражены вирусом клещевого энцефалита, в 34 нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Сыктывкарский ветеринар рассказала, как самостоятельно достать клеща из животного, и чем обрабатывать место укуса. А также ветврач объяснила, в каких случаях лучше обратиться в клинику, чтобы не допустить гибели собаки или кошки.