В Коми почти две тысячи человек обратились за медпомощью после укуса клеща

В Коми уже почти две тысячи человек обратились за медпомощью из-за укуса клещей. С 16 по 22 июня помощь медиков понадобилась 235 жителям региона, 40 из них — дети.

По данным Роспотребнадзора по республике, с начала сезона в медучреждения обратились 1882 человек из-за укусов клещей. 335 из них — дети.