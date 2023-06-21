Животное может умереть: сыктывкарский ветврач рассказала, как защитить питомца от клещей

В Коми с 12 по 19 июня от укусов клещей пострадали 177 человек. Кроме людей опасности подвержены также животные. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” пообщался с ветеринарным врачом и узнал, что делать, если питомца укусил клещ.

Клещи смертельно опасны для людей и для животных. Если вовремя не вытащить этого паразита и не обработать рану, то последствия могут быть необратимы.

Не все, обнаружив клеща на кошке или собаке, могут позволить себе услуги платного ветеринара. Ветврач Мария Головина рассказала, как вытащить смертельно опасного кровососущего паразита самостоятельно.

“Клеща надо выкручивать пинцетом по часовой стрелке. Если голова клеща осталась в коже, то это место надо обрабатываем хлоргексидином для наружного применения два раза в день. После чего голова паразита выйдет самостоятельно. Возможна местная воспалительная реакция на месте укуса”, — объяснил доктор.

Прививок от клещей для животных нет, поэтому для профилактики от укусов клещей следует использовать специальные капли или таблетки от иксодовых клещей. Капать следует на холку животного начиная с апреля по октябрь.

Если после укуса клеща питомцу становится все хуже и хуже: повышение температуры, вялость, отказ от еды, отдышка, кровянистые примеси в моче, желтые слизистые оболочки, следует немедленно обратиться в клинику, иначе животное умрет.