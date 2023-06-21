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Отряд "Лиза Алерт" подключилась к поискам пропавшей 19-летней девушки из Коми

Отряд "Лиза Алерт" подключилась к поискам пропавшей 19-летней девушки из КомиФото предоставлено администрацией Ижмы

Поисковый отряд “Лиза Алерт Коми" подключился к поискам пропавшей 19-летней ижемки Марии Семеновой

Найти девушку 2004 года рождения помогает также местная полиция. 

Как сообщалось, девушка не вернулась домой 19 июня. С тех пор ее никто не видел. 

В день пропажи Мария Семенова была одета в черную куртку и светло-серые кроссовки, также с собой был синий рюкзак. 

В селе ищут добровольцев, чтобы самостоятельно осмотреть береговую линию и лесной массив в населенном пункте. 

У девушки рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, а глаза карие. 

Если вам что-то известно о местонахождении Марии Семеновой просьба позвонить по номеру телефона: 98-632, 98-601.

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