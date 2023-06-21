Отряд "Лиза Алерт" подключилась к поискам пропавшей 19-летней девушки из Коми

Поисковый отряд “Лиза Алерт Коми" подключился к поискам пропавшей 19-летней ижемки Марии Семеновой. Найти девушку 2004 года рождения помогает также местная полиция.

Как сообщалось, девушка не вернулась домой 19 июня. С тех пор ее никто не видел.

В день пропажи Мария Семенова была одета в черную куртку и светло-серые кроссовки, также с собой был синий рюкзак.

В селе ищут добровольцев, чтобы самостоятельно осмотреть береговую линию и лесной массив в населенном пункте.

У девушки рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, а глаза карие.