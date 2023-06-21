В Коми пропала 19-летняя девушка

В селе Ижма пропала 19-летняя Мария Семенова. Об этом 21 июня сообщила администрация поселения.
По имеющиеся информации, девушка 2004 года рождения не вернулась домой. О ее местонахождении не известно с 19 июня.
Известно, что в день исчезновения Мария Семенова была одета в черную тканевую куртку, светло-серые кроссовки. С собой у нее был синий рюкзак.
В селе объявлен сбор добровольцев для самостоятельного осмотра береговой линии, лесных массивов в районе лыжной базы.
Всем, кому что-либо известно, просьба звонить по телефонам: 98-632, 98-601.