Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми пропала 19-летняя девушка

В Коми пропала 19-летняя девушкаФото предоставлено администрацией Ижмы

В селе Ижма пропала 19-летняя Мария Семенова. Об этом 21 июня сообщила администрация поселения.

По имеющиеся информации, девушка 2004 года рождения не вернулась домой. О ее местонахождении не известно с 19 июня.

Известно, что в день исчезновения Мария Семенова была одета в черную тканевую куртку, светло-серые кроссовки. С собой у нее был синий рюкзак.

В селе объявлен сбор добровольцев для самостоятельного осмотра береговой линии, лесных массивов в районе лыжной базы.

Всем, кому что-либо известно, просьба звонить по телефонам: 98-632, 98-601.

...

  • 0

Популярное

Последние новости