В Коми пропала 19-летняя девушка

В селе Ижма пропала 19-летняя Мария Семенова. Об этом 21 июня сообщила администрация поселения. По имеющиеся информации, девушка 2004 года рождения не вернулась домой. О ее местонахождении не известно с 19 июня.

Известно, что в день исчезновения Мария Семенова была одета в черную тканевую куртку, светло-серые кроссовки. С собой у нее был синий рюкзак.

В селе объявлен сбор добровольцев для самостоятельного осмотра береговой линии, лесных массивов в районе лыжной базы.