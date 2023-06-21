Возле Усинска горит буксирно-моторный катер

В Усинске горит буксирно-моторный катер на причале реки Печора. Об этом сообщает МЧС России по Республике Коми. Пожар случился 21 июня в поселке Усть-Уса под Усинском. Для борьбы с возгоранием привлекли силы и средства усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Информация о причине пожара и количестве пострадавших уточняется.

Однако, местные жители сообщают, что на судне произошел взрыв во время сварочных работ.