Возле Усинска горит буксирно-моторный катер

В Усинске горит буксирно-моторный катер на причале реки Печора. Об этом сообщает МЧС России по Республике Коми.
Пожар случился 21 июня в поселке Усть-Уса под Усинском. Для борьбы с возгоранием привлекли силы и средства усинского пожарно-спасательного гарнизона.
Информация о причине пожара и количестве пострадавших уточняется.
Однако, местные жители сообщают, что на судне произошел взрыв во время сварочных работ.
Напомним, в Прилузском и Удорском районах Коми с 23 июня ожидается чрезвычайная пожароопасность класса V. МЧС республики настоятельно рекомендует не сжигать мусор и воздержаться от посещения леса. Если вы заметили возгорание, то незамедлительно позвоните по номеру “112” или “101”.