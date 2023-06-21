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Возле Усинска горит буксирно-моторный катер

Возле Усинска горит буксирно-моторный катерФото ГУ МЧС по Коми

В Усинске горит буксирно-моторный катер на причале реки Печора. Об этом сообщает МЧС России по Республике Коми.

Пожар случился 21 июня в поселке Усть-Уса под Усинском. Для борьбы с возгоранием привлекли силы и средства усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Информация о причине пожара и количестве пострадавших уточняется. 

Однако, местные жители сообщают, что на судне произошел взрыв во время сварочных работ.

Напомним, в Прилузском и Удорском районах Коми с 23 июня ожидается чрезвычайная пожароопасность класса V. МЧС республики настоятельно рекомендует не сжигать мусор и воздержаться от посещения леса. Если вы заметили возгорание, то незамедлительно позвоните по номеру “112” или “101”.

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