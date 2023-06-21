С 23 июня двух районах Коми ожидается чрезвычайная пожароопасность

Сноптики Республики Коми спрогнозировали, что с 23 июня в Удорском и Прилузском районах Республики Коми ожидается установление чрезвычайной пожароопасности V класса. Показатель по региональной классификации превысит критерий опасного явления.
Главное управление МЧС России по региону рекомендует населению не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора. В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения. Рекомендуется также ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01".
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112".
В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.