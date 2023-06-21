В Коми эксперты пересчитают деревья

В Республике Коми пересчитают деревья на площади почти 30 миллионов гектар. Об этом пишет пресс-служба Рослесинфорга.
Работы начнутся в июне, а закончатся в октябре. Эксперты оценят запас древесины в регионе, а также средний возраст деревьев, состав лесов, запасы углерода и другие характеристики.
Второй цикл инвентаризации стартовал в Коми еще в 2022 году. Закончить работы планируют в 2024 году. Кроме инвентаризации лесного фонда региона, также проведут оценку лесов бывших земель сельхоз назначения.
Напомним, в республике с 23 июня сразу в двух районах ожидается чрезвычайная пожароопасность V класса. Под удар попадают Удорский и Прилузский районы. МЧС России по Коми просит жителей не сжигать мусор и не допускать палы сухой травы, а также воздержаться от посещения лесов. Если вы заметили лесной пожар — незамедлительно звоните в “112” или “101”.