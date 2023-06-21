В Коми эксперты пересчитают деревья

В Республике Коми пересчитают деревья на площади почти 30 миллионов гектар. Об этом пишет пресс-служба Рослесинфорга.

Работы начнутся в июне, а закончатся в октябре. Эксперты оценят запас древесины в регионе, а также средний возраст деревьев, состав лесов, запасы углерода и другие характеристики.