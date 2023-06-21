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В одном из поселков Коми может появиться новая школа

В одном из поселков Коми может появиться новая школа Фото: пресс-служба главы Коми

В поселке Студенец Усть-Вымского района Республики Коми может появится новая школа. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 

Школа, которая стоит в поселке уже устарела. Ее построили 1967 году. Жители населенного пункта просили сделать там капремонт или же построить новое учебное заведение. 

В поселке Студенец также есть детский сад, которому необходим капитальный ремонт. 

Губернатор республики Владимир Уйба поддержал идею о строительстве новой школы с дошкольными группами. 

До конца 2023 года проведут госэкспертизу и вынесут положительное заключение.

По планам, строительство школы может начаться в 2025 году.  

Напомним, в учебные заведения Коми поступили сообщения о крысином яде и ртути. На месте работали специалисты.

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