В школы Коми поступили сообщения о крысином яде и ртути

19 июня в образовательные учреждения Ухты прислали сообщения, где говорилось о нахождении в зданиях опасных веществ. После этого на место выехали правоохранительные органы, которые обследовали территорию, сообщили в МВД Коми.

Сообщения поступили в гимназию №1, школу-интернат №8 и школы № 1, 2, 3, 9, 10, 49, 83 Печоры. В них говорилось о крысином яде и ртути. Сотрудники полиции отреагировали на разосланные электронные письма: провели обследование этих образовательных учреждений и прилегающих к ним территории. Опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, не обнаружено.