За неделю в Коми от укуса клеща пострадали 177 человек

За минувшую неделю в медицинские учреждения Коми с жалобой на укусы клеща обратились 177 человек, причем 38 из них - дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

В этом сезоне в Республике зафиксировано уже более полутора тысяч случаев укусов клещей, примерно каждый пятый приходится на ребенка. Специалисты лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми и Минздрава РК провели исследование 299 вредоносных насекомых. В восьми случаях зафиксирован вирус клещевого вирусного энцефалита, еще 46 клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом.