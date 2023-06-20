Житель Сыктывкара пытался продать почти полкилограмма наркотиков

Житель столицы Республики Коми пытался продать почти полкилограмма запрещенных веществ. Мужчину задержала полиция. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
40-летнего сыктывкарцы обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как выяснилось, в январе-марте горожанин продавал запрещенные вещества и был в составе организованной группы. Мужчина также “подрабатывал” закладчиком.
Горожанин получил 496 грамм запрещенных наркотических веществ и ждал указаний. “Товар” мужчина хранил в багажнике “Рено Сандеро”. 14 марта “продавца смертью” смогли задержать сотрудники правоохранительных органов. Наркотики у сыктывкара изъяли. Горожанин признал свою вину.
Напомним, житель Усинска написал ложный донос в полицию, чтобы вернуть любимую. женщину.