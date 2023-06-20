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Житель Сыктывкара пытался продать почти полкилограмма наркотиков

Житель Сыктывкара пытался продать почти полкилограмма наркотиков Фото "Про Город Сыктывкар"

Житель столицы Республики Коми пытался продать почти полкилограмма запрещенных веществ. Мужчину задержала полиция. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. 

40-летнего сыктывкарцы обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как выяснилось, в январе-марте горожанин продавал запрещенные вещества и был в составе организованной группы. Мужчина также “подрабатывал” закладчиком.

Горожанин получил 496 грамм запрещенных наркотических веществ и ждал указаний. “Товар” мужчина хранил в багажнике “Рено Сандеро”. 14 марта “продавца смертью” смогли задержать сотрудники правоохранительных органов. Наркотики у сыктывкара изъяли. Горожанин признал свою вину.

Напомним, житель Усинска написал ложный донос в полицию, чтобы вернуть любимую. женщину.

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