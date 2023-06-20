Житель Сыктывкара пытался продать почти полкилограмма наркотиков

Житель столицы Республики Коми пытался продать почти полкилограмма запрещенных веществ. Мужчину задержала полиция. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

40-летнего сыктывкарцы обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как выяснилось, в январе-марте горожанин продавал запрещенные вещества и был в составе организованной группы. Мужчина также “подрабатывал” закладчиком.