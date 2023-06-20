Житель Коми пытался обмануть полицию, чтобы вернуть свою возлюбленную

Житель Усинска написал ложный донос, чтобы вернуть любимую женщину. Сейчас мужчине грозит реальный срок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, в полицию обратился 49 летний житель Усинска. Мужчина заявил, что из его квартиры пропали строительные инструменты. Полицейские в ходе расследования выявили, что никакой кражи не было. А мужчина выдумал эту историю.
Жителя Усинская предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. После этого мужчина признался, что обманул полицию, а инструменты спрятал.
Житель Коми объяснил свой поступок: он надеялся таким способом вернуть свою возлюбленную, которая бросила его после ссоры.
В отношении жителя Усинска возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы