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Житель Коми пытался обмануть полицию, чтобы вернуть свою возлюбленную

Житель Коми пытался обмануть полицию, чтобы вернуть свою возлюбленную Фото "Про Город Сыктывкар"

Житель Усинска написал ложный донос, чтобы вернуть любимую женщину. Сейчас мужчине грозит реальный срок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, в полицию обратился 49 летний житель Усинска. Мужчина заявил, что из его квартиры пропали строительные инструменты. Полицейские в ходе расследования выявили, что никакой кражи не было. А мужчина выдумал эту историю. 

Жителя Усинская предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. После этого мужчина признался, что обманул полицию, а инструменты спрятал. 

Житель Коми объяснил свой поступок: он надеялся таким способом вернуть свою возлюбленную, которая бросила его после ссоры. 

В отношении жителя Усинска возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы

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