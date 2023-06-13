Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Возле одной из деревень в Коми нашли свалку с опасными отходами

Возле одной из деревень в Коми нашли свалку с опасными отходами Фото "Про Город Сыктывкар"

В прилузской деревне нашли свалку с опасными отходами. Администрации района выдали предостережение, территорию должны очистить от мусора. 

Возле населенного пункта Тупеговская обнаружили коммунальные, строительные и древесные отходы, кроме того, туда выбросили мусор от уборки кладбищ, которые относят в четвертому и пятому классам опасности по данным Федерального классификационного каталога отходов. 

Как известно, перекрытие отходами слоя почвы негативно влияет на состояние сельскохозяйственных земель. 

Администрации Прилузского районе предложили расчистить участок от отходов. 

Напомним, в Воркуте 10 июня горел полигон с твердыми бытовыми отходами. Площадь возгорания достигла 350 тысяч квадратных метров.

...

  • 0

Популярное

Последние новости