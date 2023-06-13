Возле одной из деревень в Коми нашли свалку с опасными отходами

В прилузской деревне нашли свалку с опасными отходами. Администрации района выдали предостережение, территорию должны очистить от мусора.

Возле населенного пункта Тупеговская обнаружили коммунальные, строительные и древесные отходы, кроме того, туда выбросили мусор от уборки кладбищ, которые относят в четвертому и пятому классам опасности по данным Федерального классификационного каталога отходов.