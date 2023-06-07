Бывший депутат Госсовета Коми Александр Гайворонский ищет новую работу

5 июня стало известно, что бывший директор ухтинского “Газпрома” Александр Гайворонский решил прекратить полномочия в качестве депутата Государственного Совета Коми и покинуть регион.

На своей странице ВКонтакте Александр Гайворонский сообщил, что покидает региональный Госсовет и считает, что сейчас нужно быть там, где он нужен.

После этой новости, многие средства массовой информации написали, что бывший депутат переезжает в Санкт-Петербург на работу в “Газпром ТЕХ”. Первая информация о том, что он покинул ухтинский “Газпром” появилась в конце марта 2023 года. Тогда же, на сайтах связанной с зарегистрированными юридическими лицами появилась запись о появлении “Газпром ТЕХ”, а директором новой компании был назначен Александр Гайворонский. Юридический адрес компании закреплен в Санкт-Петербурге.

На следующий день бывший депутат опубликовал пост, что информация в СМИ региона, которые написали о его работе в “Газпром ТЕХ”, не соответствует действительности.

Портал “Про Город Сыктывкар” решил узнать у Александра Гайворонского, действительно ли он работает в этой компании.

Бывший чиновник сообщил, что запись о его директорстве в компании будет существовать до тех пор, пока не будет избран новый генеральный директор. Также Александр Гайворонский отметил, что он был избран решением Председателя.

Сейчас, со слов Александра Гайворонского, он вернулся в Свердловскую область, где находится в поисках новой работы.

На вопрос, собирается ли экс-депутат возвращаться в Республику Коми, Александр Гайворонский оставил загадочный ответ: