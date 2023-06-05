Экс-глава Газпрома в Ухте покинул Госсовет Коми

Как рассказал на своей странице бывший глава Газпрома в Ухте Александр Гайворонский, 5 июня он написал заявление о прекращении своих полномочий в качестве депутата Государственного совета Коми.

Свои действия он объяснил тем, что ему необходимо быть там, где он нужен.