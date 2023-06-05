Экс-глава Газпрома в Ухте покинул Госсовет Коми

Как рассказал на своей странице бывший глава Газпрома в Ухте Александр Гайворонский, 5 июня он написал заявление о прекращении своих полномочий в качестве депутата Государственного совета Коми.
Свои действия он объяснил тем, что ему необходимо быть там, где он нужен.
На своей странице экс-чиновник поблагодарил своих коллег и жителей республики. Также Александр Гайворонский заявил, что предлагал свою кандидатуру на должность председателя регионального правительства, чтобы работать на благо жителей Коми.
Напомним, 29 марта 2023 года Александр Гайворонский покинул должность директора “Газпром трансгаз Ухта”, заняв должность директора “Газпром ТЕХ”, офис которого располагается в Санкт-Петербурге. Также бывший чиновник заявлял, что планирует оставаться в регионе, занимая должность депутата Госсовета Коми.