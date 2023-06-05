В Сыктывкаре скоро появится новая школа

В Сыктывкаре осенью 2023 года начнется строительство новой школы на 825 мест. Образовательное учреждение появится в микрорайоне “Орбита”.
Известно, что учебное заведение будет построено на улице Тентюковская и станет структурным подразделением школы №3. В здании возведут два спортзала и откроют бассейн.
В столице Коми около 25% школьников могут учиться лишь во вторую смену из-за нехватки мест.
Напомним, в Сыктывкаре могут появиться сразу несколько кадетских школ. По данным управления образования по столице Коми, в кадетских классах не было ни одного случая подростковых преступлений. На сегодня такие классы есть лишь в пяти школах города. Кадетские образовательные учреждения могут появиться в Эжве, Нижнем Чове и Седкыркеще.